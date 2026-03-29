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आपकी बात: देश में एलपीजी संकट को देखते हुए आम आदमी के स्तर पर क्या प्रयास हों?

पाठकों ने इस विषय पर विविध प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। प्रस्तुत हैं उनकी कुछ चुनिंदा प्रतिक्रियाएं...

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जयपुर

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Opinion Desk

Mar 29, 2026

समझदारी से करें एलपीजी का उपयोग

संकट की स्थिति में किसी भी संसाधन का उपयोग सोच-समझकर करना आवश्यक है। एलपीजी के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। आम नागरिकों को चाहिए कि वे गैस का उपयोग सीमित और आवश्यकतानुसार करें, ताकि भविष्य में किसी गंभीर कमी का सामना न करना पड़े। छोटी-छोटी बचत सामूहिक रूप से बड़े संकट को टाल सकती है। - साजिद अली, इंदौर

घबराहट में बुकिंग करने से बचें

एलपीजी संकट के समय लोगों को संयम बरतना चाहिए और बिना आवश्यकता के गैस सिलेंडर बुक नहीं करना चाहिए। केवल सिलेंडर खत्म होने पर ही बुकिंग करें। यदि कमी अधिक हो, तो इंडक्शन या पाइपलाइन गैस जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। खाना बनाते समय प्रेशर कुकर का उपयोग करें और बर्तनों को ढककर धीमी आंच पर पकाएं। अनावश्यक स्टॉक करने से बचना सभी की जिम्मेदारी है। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)

जिम्मेदार उपभोग से कम होगा दबाव

एलपीजी संकट के दौरान पैनिक बाइंग से बचना जरूरी है। घर में पर्याप्त गैस होने पर अतिरिक्त सिलेंडर बुक न करें। खाना पकाते समय ढक्कन लगाकर और मध्यम आंच पर पकाने से गैस की बचत होती है। दाल-चावल को पहले भिगोने से खपत कम की जा सकती है। साथ ही, इंडक्शन या सोलर कुकर जैसे विकल्पों को अपनाना उपयोगी है। आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। - दीपू पाटीदार, झालावाड़

अफवाहों से दूर रहें

एलपीजी खत्म होने जैसी अफवाहों से बचना जरूरी है। लोगों को केवल जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर लेना चाहिए। जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध हो, उसका उपयोग करें। ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ईंधन अपनाया जा सकता है। साथ ही, गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाना और व्यावसायिक उपयोग में घरेलू गैस के इस्तेमाल पर नियंत्रण आवश्यक है। - अशोक कुमार जाणी, बाड़मेर

गैस बचत के सरल उपाय अपनाएं

एलपीजी संकट के समय खपत कम करना सबसे प्रभावी उपाय है। प्रेशर कुकर का उपयोग, दाल-चावल को पहले भिगोना और बर्तनों को ढककर पकाना गैस बचाने में मदद करता है। साथ ही, कालाबाजारी के प्रति सतर्क रहना और जरूरत पड़ने पर सौर ऊर्जा या इंडक्शन चूल्हों का उपयोग करना भी जरूरी है। - मुकेश टावरी, सूरत

धैर्य रखें और जागरूकता बढ़ाएं

वर्तमान स्थिति में आम लोगों को घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए और अफवाहों से दूर रहना चाहिए। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें और एलपीजी के विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित करें। इससे गैस पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, सरकार द्वारा जारी निर्देशों और सूचनाओं का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। - शैलेंद्र टेलर, उदयपुर

एकजुटता और संयम ही समाधान

वैश्विक परिस्थितियों के कारण एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि, अतिरिक्त सिलेंडर जमा करने से स्थिति और बिगड़ती है। अफवाहों के कारण कतारें और अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे समय में शांत रहकर, एकजुटता बनाए रखते हुए और कालाबाजारी को बढ़ावा न देकर ही संकट का प्रभाव कम किया जा सकता है। - डॉ. प्रेमराज मीना, करौली

नियमों का पालन और विकल्पों का उपयोग

एलपीजी संकट के दौरान आम नागरिकों को गैस की खपत कम करने और बुकिंग नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। अनावश्यक बुकिंग और जमाखोरी से बचें। खाना ढककर पकाने और प्रेशर कुकर के उपयोग से गैस की बचत होती है। साथ ही, सौर या इंडक्शन चूल्हों जैसे विकल्प अपनाकर इस संकट में सहयोग किया जा सकता है। - हमीर लवारन, जोधपुर

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Published on:

29 Mar 2026 02:35 pm

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