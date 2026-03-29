आपकी बात: देश में एलपीजी संकट को देखते हुए आम आदमी के स्तर पर क्या प्रयास हों?

एलपीजी संकट के समय लोगों को संयम बरतना चाहिए और बिना आवश्यकता के गैस सिलेंडर बुक नहीं करना चाहिए। केवल सिलेंडर खत्म होने पर ही बुकिंग करें। यदि कमी अधिक हो, तो इंडक्शन या पाइपलाइन गैस जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। खाना बनाते समय प्रेशर कुकर का उपयोग करें और बर्तनों को ढककर धीमी आंच पर पकाएं। अनावश्यक स्टॉक करने से बचना सभी की जिम्मेदारी है। - निर्मला वशिष्ठ, राजगढ़ (अलवर)