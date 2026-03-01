मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा- राजस्थान में गैस-तेल का पर्याप्त स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी, कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक और रामकेश, बसपा विधायक मनोज कुमार, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक डॉ. सुभाष गर्ग, निर्दलीय विधायक अशोक कुमार कोठारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावर चंद वीसी के माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदेश में गैस और तेल आपूर्ति की स्थिति की जानकारी साझा की।