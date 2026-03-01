राजस्थान में रसोई गैस को लेकर बड़े बदलाव, इन चीजों के बगैर नहीं मिलेगा सिलेंडर, मंत्री सुमित गोदारा ने दी जानकारी

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेशभर में गैस एजेंसियों का निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अधिकतर एजेंसियों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और शेष एजेंसियों का निरीक्षण अगले 24 घंटे में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को फील्ड विजिट कर गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण करने और जियो टैगिंग के साथ रिपोर्ट विभाग को भेजने को कहा गया है। निरीक्षण के दौरान दो से तीन दिन तक एजेंसियों पर रुककर बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया की निगरानी करने तथा उपभोक्ताओं से बातचीत कर पारदर्शिता की स्थिति का आकलन करने के भी निर्देश दिए गए हैं।