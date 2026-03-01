एलपीजी संकट : लाल सिलेंडरों का चरम पर काला खेल, जयपुर पहले और सीकर दूसरे नंबर पर

कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करती टीम (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। प्रदेश में एलपीजी संकट के दौरान खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव की समीक्षा बैठकों में गैस कंपनियों के आला अफसरों की मौजूदगी में दावा किया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मंत्री, सचिव के दावों के विपरीत प्रदेश में जयपुर समेत अन्य जिलों में घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से जारी है। एलपीजी संकट के बीच 11 से 24 मार्च तक विभाग के स्तर पर तैयार हुई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेशभर में बुकिंग नहीं होने की 7122 और कालाबाजारी की 1319 शिकायतें मिली हैं। इस रिपोर्ट में घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतों में जयपुर जिला 322 शिकायतों के साथ पहले नंबर पर और 119 व 87 शिकायतों के साथ शेखावाटी के सीकर और झुंझुनूं दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। प्रदेश में सिलेंडरों की कालाबाजारी की दर्ज शिकायतों से यह तस्वीर साफ हो गई है कि एलपीजी संकट के दौरान विभाग कालाबाजारी को रोक नहीं पा रहा है।
प्रदेश में सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतों में जयपुर जिला टॉप पर है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय की स्पेशल टीमें कालाबाजारी के मामलों में पांच बड़ी कार्रवाई कर चुकी हैं। इन कार्रवाई से भी साफ हो गया है कि जयपुर एलपीजी संकट के दौरान सिलेंडरों की कालाबाजारी का गढ़ बन चुका है।
|जिला
|शिकायतें
|जयपुर
|322
|सीकर
|119
|झुंझुनूं
|87
|श्रीगंगानगर
|62
|भीलवाड़ा
|58
|अलवर
|50
|अजमेर
|46
|बीकानेर
|40
|खैरथल
|29
|कोटा
|22
जयपुर जिले में कालाबाजारी की जितनी शिकायतें दर्ज हैं उनमें से 60 फीसदी शिकायतें जयपुर शहर से जुड़ी बताई जा रही हैं। एलपीजी संकट के दौरान गैस कंपनियों के सर्वर ठप होने से प्रदेश के गैस उपभोक्ता सिलेंडर बुक करने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सिलेंडर बुक नहीं होने की प्रदेशभर में 7 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं।
|जिला
|शिकायतें
|जयपुर
|2210
|सीकर
|710
|भीलवाड़ा
|419
|अलवर
|329
|जोधपुर
|201
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