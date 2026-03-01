एलपीजी संकट : लाल सिलेंडरों का चरम पर काला खेल, जयपुर पहले और सीकर दूसरे नंबर पर

जयपुर। प्रदेश में एलपीजी संकट के दौरान खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव की समीक्षा बैठकों में गैस कंपनियों के आला अफसरों की मौजूदगी में दावा किया जा रहा है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, लेकिन मंत्री, सचिव के दावों के विपरीत प्रदेश में जयपुर समेत अन्य जिलों में घरेलू सिलेंडर की कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से जारी है। एलपीजी संकट के बीच 11 से 24 मार्च तक विभाग के स्तर पर तैयार हुई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।