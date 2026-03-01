Bikaner PNG Project : घर-घर पाइप गैस पहुंचाने का सपना 4 साल बाद भी अधूरा, LPG संकट ने खोली आंख

मौजूदा प्रगति को देखते हुए 10 लाख की आबादी वाले शहर के सभी घरों तक पाइप गैस पहुंचाने में एक दशक भी कम पड़ सकता है। बीछवाल में एलएनजी स्टोरेज का काम जरूर हुआ है, लेकिन सबसे नजदीकी समतानगर और करणीनगर तक भी पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा है। अनुमान है कि इन क्षेत्रों में आपूर्ति शुरू होने में एक-डेढ़ साल और लग सकता है। इसके बाद ही अन्य कॉलोनियों में विस्तार की संभावना है। कम्पनी का तर्क है कि प्रशासनिक स्वीकृतियों और एनओसी में देरी के कारण प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ, लेकिन इसके बाद भी कार्य में अपेक्षित गति नहीं दिखी।