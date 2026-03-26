LPG Crisis: गैस से लौटे सिगड़ी पर, एलपीजी भराने को ऑटो की लग रही कतार, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने दी चेतावनी

पाली। शहर के साथ जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त आपूर्ति व स्टॉक का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि गैस सिलेंडर घरों तक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। एलपीजी पम्पों पर गैस भरवाने के लिए वाहनों की कतार लग रही है, लेकिन गैस नहीं मिल रही। कॉमर्शियल सिलेंडर तो बहुत कम मिल रहे हैं, जिससे कई लोगों ने अब कोयला 50 रुपए किलो या उससे अधिक कीमत पर खरीदकर सिगड़ी जलाना शुरू कर दिया है। ठेलों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले भी सिगड़ी जला रहे हैं। चूल्हे व सिगड़ी की नया गांव रोड पर सड़क किनारे दुकानें भी लग गई हैं।