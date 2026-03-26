जोधपुर से सीएम भजनलाल शर्मा ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, बोले- श्रीराम के आदर्शों से ही मजबूत होगा समाज

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि इस पावन धाम और पावन संतों के सानिध्य से ही नयी पीढ़ी का उत्थान संभव है। सामाजिक सरोकारों के साथ सांस्कृतिक एवं पारंपरिक जुड़ाव से ही समाज, प्रदेश और देश का विकास हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने शिकारपुरा धाम के गादीपति संत दयाराम महाराज का अभिवादन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने यहां मेले का अवलोकन किया तथा शिकारपुरा के संत राजाराम आश्रम के ऐतिहासिक मंदिर एवं समाधि स्थल के दर्शन किए। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जीवजंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह विश्नोई, सांसद पीपी चौधरी, लुंबा राम चौधरी सहित विभिन्न विधायक, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे।