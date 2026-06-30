हरियाणा और राजस्थान दोनों के लिए विन- विन सिचुएशनः शाह

नई दिल्ली। यमुना जल बंटवारा समझौते के अनुसार मानसून के अतिरिक्त पानी के राजस्थान पहुंचने के लिए राजस्थान, हरियाणा के बीच मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ ही 32 साल से अटके समझौते के क्रियान्वयन की राह प्रशस्त हो गई है। यहां कर्तव्य भवन में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपर यमुना बेसिन के इस्तेमाल लायक सतही पानी के बँटवारे केएमओए पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए।