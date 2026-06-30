विकसित गांवों से होकर जाता है विकसित भारत का रास्ता : शिवराज सिंह चौहान

शिवराज ने यह बातें पूसा परिसर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ‘ग्रामोदय से राष्ट्रोदय’ में कही। इस सम्मेलन में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की और विकसित ग्राम-विकसित भारत के लिए साझा रोडमैप पर चर्चा की। सम्मेलन में पहली बार देशभर के ग्रामीण विकास मंत्री एक मंच पर जुटे। चौहान ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत-जी राम जी योजना पूरे देश में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682 करोड़ रुपए की अंतरिम स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने और अपने हिस्से का अंशदान जारी करने की अपील की। संभावित कम बारिश के मद्देनजर चौहान ने 14 राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने जल संरक्षण संरचनाओं को मजबूत करने और जरूरत पडऩे पर ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने की तैयारी रखने के निर्देश दिए।