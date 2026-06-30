30 साल बाद ‘टैंक कमांडर’ के हाथ में भारतीय सेना की कमान, जनरल धीरज सेठ बने नए आर्मी चीफ

इस बदलाव में दिलचस्प और नया एंगल यह है कि करीब 30 साल बाद देश को एक ऐसा आर्मी चीफ मिला है, जो आर्मर्ड कोर (टैंक रेजिमेंट) से आता है। इससे पहले जनरल शंकर रॉय चौधरी ऐसे आखिरी अफसर थे। यानी अब भारतीय सेना की कमान एक ऐसे जांबाज के हाथ में है जिसे टैंकों की लड़ाई और दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने में महारत हासिल है।