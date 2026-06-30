Army Chief: विदाई समारोह में बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ‘आर्मी को उसकी ताकत नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है’

लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली और बाद में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के रूप में कार्य किया, जहाँ वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार थे। सेना कमांडर के रूप में, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान दोनों की कमान संभाली थी, इस प्रकार वे भारतीय सेना के उन गिने-चुने अधिकारियों में से एक रहे, जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर दो परिचालन सेना कमानों की कमान संभाली।