30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Army Chief: विदाई समारोह में बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ‘आर्मी को उसकी ताकत नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है’

Army Chief Dwivedi Retires: भारतीय सेना के निवर्तमान प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मंगलवार को रिटायर हो गए और उनकी जगह जनरल धीरज सेठ नये सेना प्रमुख बने हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jun 30, 2026

Army Chief News

भारतीय सेना के निवर्तमान प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी विदाई समारोह में संबोधित करते हुए । ( फोटो : ANI)

General Upendra Dwivedi Farewell Ceremony : भारतीय सेना के निवर्तमान प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को रिटायर होने के मंगलवार को आयोजित विदाई समारोह में कहा आर्मी को नागरिकों के अटूट भरोसे से उसकी ताकत मिलती है। उन्होंने सेना प्रमुख की जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंपते हुए कहा, भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। मैं भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक को नमन करता हूं।

इस क्षण तक का सफर अविस्मरणीय रहा

द्विवेदी ने कहा, चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त करते हुए, मैं अत्यंत विनम्रता, कृतज्ञता, गर्व और संतोष से परिपूर्ण हूं। सैनिक विद्यालय से लेकर इस क्षण तक का सफर अविस्मरणीय रहा है।

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की

जनरल द्विवेदी ने सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों को उनके अटूट समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने राजधानी में स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने सेना प्रमुख की जिम्मेदारी जनरल धीरज सेठ को सौंप दी।

जानिए कौन हैं नये आर्मी चीफ जनरल जनरल धीरज सेठ

भारत के नए आर्मी चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, को रेगिस्तान में ऑपरेशन और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-विरोधी मिशन समेत कई क्षेत्रों का अनुभव है। इससे पहले डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर काम कर चुके लेफ्टिनेंट जनरल सेठ, आर्म्ड कॉर्प्स के एक बेहतरीन अधिकारी हैं और उन्हें 39 साल से ज़्यादा का अनुभव है। खड़कवासला स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के पूर्व छात्र, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ दिसंबर 1986 में सेना में शामिल हुए और उन्हें आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अनुभव

भारतीय सेना में अपने कैरियर के दौरान, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को रेगिस्तानी संरचनाओं और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बख्तरबंद रेजिमेंट, विकसित क्षेत्र में एक बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी बल की कमान संभाली है।

सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाल चुके जनरल सेठ

लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली और बाद में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के रूप में कार्य किया, जहाँ वे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार थे। सेना कमांडर के रूप में, लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने दक्षिण पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान दोनों की कमान संभाली थी, इस प्रकार वे भारतीय सेना के उन गिने-चुने अधिकारियों में से एक रहे, जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर दो परिचालन सेना कमानों की कमान संभाली।

एक अहम मोड़ पर नए आर्मी चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 1 अप्रल, 2026 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला था। अब वे एक अहम मोड़ पर नए आर्मी चीफ बने हैं, क्योंकि भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल तैयारी बेहतर बनाने, आधुनिकीकरण करने और सीमाओं पर सुरक्षा से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करने की कोशिश कर रही है। ( इनपुट: ANI)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

army

भारतीय सेना

Updated on:

30 Jun 2026 11:02 am

Published on:

30 Jun 2026 11:01 am

Hindi News / National News / Army Chief: विदाई समारोह में बोले जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ‘आर्मी को उसकी ताकत नागरिकों के अटूट भरोसे से मिलती है’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

PMO में दस दिन में दूसरी हाई लेवल मीटिंग, हर सेक्रेटरी को तीन मिनट में PM को करना होगा ब्रीफ

PM Modi
राष्ट्रीय

Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान को मोदी कैबिनेट से हटाने की अटकलों में कितना है दम?

Will Dharmendra Pradhan Resign
राष्ट्रीय

Indian Coast Guard ने समुद्र में फंसे 6 लोगों की बचाई जान, त्वरित कार्रवाई से टला हादसा

Indian Coast Guard Rescue Operation
राष्ट्रीय

साई सुरभि हत्याकांड: मृतका की मां ने लगाया बॉयफ्रेंड पर लव जिहाद का आरोप, कहा- पहले नशे का लत लगवाया और अब हत्या कर दी

Sai Surbhi death
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल के हल्दिया रिफाइनरी में भीषण आग, 15 लोग झुलसे, कई की हालत गंभीर

Haldia Industrial Accident
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.