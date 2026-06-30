24वीं मंजिल पर ‘खौफ का वो आधा घंटा’… जब दिल्ली के इकलौते घूमने वाले रेस्टोरेंट में लगी आग, हवा में अटकीं सांसें

जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस समय रेस्टोरेंट के अंदर लगभग 24 से अधिक लोग मौजूद थे, जो खाना खा रहे थे। 24वीं मंजिल जैसी ऊंचाई पर आग लगने की खबर से रेस्टोरेंट के अंदर अफरा-तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गंवाए बिल्डिंग में 'स्काई लिफ्ट' लगाई और रेस्टोरेंट के स्टाफ व ग्राहकों को सुरक्षित नीचे उतारा। जांच में सामने आया है कि आग रेस्टोरेंट के किचन में मौजूद 'ऑयल फ्रायर' (तेल तलने वाली मशीन) में लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरी चिमनी से गाढ़ा काला धुआं निकलने लगा।