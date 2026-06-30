शिंदे ने सचिन अहीर को तोड़कर उद्धव को दी गहरी चोट, आदित्य ठाकरे के सियासी भविष्य पर भी मंडराया संकट

Sachin Ahir joins Shinde Sena: महाराष्ट्र की राजनीति में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'ऑपरेशन टाइगर' जारी है। उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों को अपने पाले में करने के बाद शिंदे ने उद्धव को एक और बड़ा सियासी झटका दिया है। ठाकरे के विश्वसनीय माने जाने वाले विधान परिषद सदस्य (MLC) सचिन अहीर ने शिवसेना का दामन थाम लिया है। उन्होंने न सिर्फ पाला बदला, बल्कि भाजपा नीत सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की ओर से विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए नामांकन भी दाखिल कर दिया है।