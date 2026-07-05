MP Weather Alert : एमपी में मानसून पूरी तरह एक्टिव, आज कई जिलों में अति भारी बारिश

Heavy Rainfall : मध्य प्रदेश में अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। ऐसे में लगातार जारी बारिश ने प्रदेश के अधिकतर इलाकों में जनजीवन तक प्रभावित कर दिया है। इसी कड़ी में मौसम विभाग ने रविवार को प्रदेश के आधे से ज्यादा इलाके के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें मुख्य रूप से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिले खासा प्रभावित होने की संभावना है। मौजूदा समय के हालातों पर गौर करें तो प्रदेश के कई नदी और नाले उफान पर हैं। जिससे कई मार्ग बंद हैं। कई इलाकों का एक-दूसरे से संपर्क भी टूट गया है।