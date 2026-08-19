फिर मुखर हुए एमपी के बीजेपी विधायक, मंदिरों की संपत्ति को लेकर चिंतामणि मालवीय ने उठाए बड़े सवाल

chintamani malviya : एमपी के बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय एक बार फिर मुखर हुए हैं। उन्होंने देश में मंदिरों की स्थिति को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। विधायक चिंतामणि मालवीय ने बाकायदा एक वीडियो जारी किया है जिसमें मंदिरों की संपत्ति और प्रबंधन को लेकर कई सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की। विधायक चिंतामणि मालवीय ने मंदिरों की जमीन सुरक्षित रखने के लिए ओडिशा और तमिलनाडु जैसी व्यवस्था की वकालत की। उन्होंने मंदिरों की व्यवस्था के लिए सनातन बोर्ड बनाने का भी सुझाव दिया।