Bhopal news: 4 हजार टैक्सियां बंद ! आज भी जारी रहेगी ओला, उबर, रैपीडो की हड़ताल, किराया बढ़ा

टैक्सी चालक संघ के अध्यक्ष राकेश नागले ने कहा, परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत बेनतीजा खत्म हुई। सरकार जब तक मामले में दखल देकर टैक्सी वालों को उनके अधिकार नहीं देगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बुधवार को टैक्सी चालक संघ के पदाधिकारी परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप से मिलकर मांग रखेंगे। इस बीच बुधवार को भी शहर में हड़ताल का ऐलान किया गया है। इसका असर यह रहा ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा वालों ने ग्राहकों से दोगुना किराया वसूला। स्टेशन से कटारा हिल्स जाने के जहां 300 लगते थे, वहां 500 और 600 रुपए तक मांगे गए। वहीं नर्मदापुरम रोड से एयरपोर्ट जाने 1500 रुपए तक वसूल किए गए।