twisha case : बच्चा छीनकर ट्विशा को पागल बना देने की थी साजिश, सीबीआई ने खोला बड़ा राज

twisha case : एक्ट्रेस व मॉडल ट्विशा शर्मा के भोपाल के बहुचर्चित केस में सीबीआइ ने चार्जशीट प्रस्तुत कर दी है जांच में यह सामने आया है कि ट्विशा का अपनी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह से भरोसा पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसने मानसिक रूप से टूट जाने का हिंट भी दे दिया था। गर्भपात का फैसला उसी की एक कड़ी है, क्योंकि उसे लगता था कि जन्म लेने के बाद वे बच्चा छीन लेंगे और उसे पागल घोषित करवा देंगे। पति और सास मिलकर यह साजिश कर सकते हैं, इस संबंध में ट्विशा ने अपनी भाभी से कहा था।