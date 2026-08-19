सागा ग्रुप के मुंबई-भोपाल ठिकानों पर ED Raid, निवेशकों से 10 हजार करोड़ का फ्रॉड

प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, समीर अग्रवाल और सहयोगियों के खिलाफ यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की गई है। इसी आधार पर जांच शुरू की गई। आरोप है कि, 2009 से समूह ने रेकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट और मंथली इनकम स्कीम के नाम पर लोगों से निवेश कराया। लोगों को 3 से 5 साल में रुपए दोगुने - तिगुने करने के साथ कार और अन्य उपहार देने का लालच दिया। ग्रुप ने फर्जी बैंकिंग ढांचे और अवास्तविक रिटर्न का वादा देकर 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई है।