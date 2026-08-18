Bhopal News : रसूखदारों के अवैध निर्माण बचाने का खेल, वक्त से पहले भदभदा गेट खोलने की तैयारी

Bhopal News : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वासियों के लिए लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब अपने फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट से महज एक फीट दूर है और हर बार की तरह इस बार भी भदभदा डैम के गेट वक्त से पहले खोलने की तैयारी की जा रही है। कहने को तो इसे कैचमेंट कंट्रोल और बाढ़ नियंत्रण की कवायद बताया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है।