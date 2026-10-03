MP में पतियों की ‘वो’ वाली कहानी! पत्नी से छिपकर होटल पहुंचे, कमरे खुलते ही खुले राज

शुक्रवार (2 अक्टूबर 2026) को जबलपुर में गढ़ा थाना इलाके की होटल बैलेंसिंग रॉक में उस वक्त हंगामा हो गया, जब एक महिला ने अपने पति को होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ रंगेहाथों पकड़ा। पत्नी ने दोनों की पिटाई करते हुए हंगामा मचा दिया। जब पत्नी होटल के कमरे में दाखिल हुई तो पति और दूसरी महिला आपत्तिजनक हालत में थे। होटल में पति-पत्नी और वो का हंगामा होने की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पत्नी के मुताबिक करीब एक साल से पति का साथ में काम करने वाली महिला से अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में उसने पति से पूछा लेकिन हर बार पति ने गुमराह किया। शुक्रवार को पति के मोबाइल पर एक मैसेज आया था, मैसेज में होटल में मिलने की बात लिखी थी, जिससे उसका शक यकीन में बदल गया।