अमित शाह के दौरे के बीच भोपाल में पूर्व मंत्री समेत कई कांग्रेस नेता नजर बंद

प्रदेश कांग्रेस के अनुसार, आज भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा है। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक परमार, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंकित दुबे, जिला उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह, गोविंदपुरा विधानसभा साकेत ब्लॉक अध्यक्ष सुशील प्रजापति, युवा कांग्रेस गोविंदपुरा विधानसभा अध्यक्ष रितेश सोनी, जिला सचिव गिरीश साहू जी, साकेत नगर उप-ब्लॉक अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह ठाकुर, साकेत युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र साहू, मुजाहिद सिद्दकी समेत कई कांग्रेसजनों को हिरासत में लिया गया है।