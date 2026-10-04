पुलिस पकड़ से दूर हुआ राकेश अग्रवाल का शातिर केयरटेकर, 500 सीसीटीवी को भी छकाया, ट्रेस करना मुश्किल

Retired IAS Rakesh Agarwal Case : राजधानी भोपाल में रिटायर्ड आइएएस अफसर राकेश अग्रवाल की सनसनीखेज हत्या के मामले में मुख्य संदेही केयरटेकर वरुण कुमार पुलिस की पकड़ से पूरी तरह बाहर हो चुका है। शातिर आरोपी ने अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद कर दिए हैं, जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करना पुलिस के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं है। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने या तो नया मोबाइल ले लिया है या बिना फोन के ही रह रहा है। अब भोपाल पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें राजस्थान की खाक छान रही हैं। ताजा इनपुट के आधार पर राजस्थान के संभावित ठिकानों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।