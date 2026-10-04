दिल्ली के किस मसले पर अचानक व्यस्त हो गए अमित शाह, भोपाल में केंद्रीय मंत्री ने क्यों टाले कार्यक्रम

Union Minister Amit Shah : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मप्र को दुग्ध उत्पादन में अव्वल दर्जे का राज्य बनाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने भोपाल में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में यह भी कहा कि मप्र ने इसके लिए अच्छी शुरुआत की है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मप्र में 50 हेक्टेयर में गाय व भैंस की नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाने, गोबर के उत्पादों से गांवों को जोडऩे की घोषणा की। इस कार्यक्रम के बाद वे अचानक व्यस्त हो गए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भोपाल में निर्धारित कुछ अन्य कार्यक्रम निरस्त कर दिए। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय से जुड़ी जरुरी बैठकों के कारण यह निर्णय लिया गया। अमित शाह ज्यादातर समय केंद्र के अधिकारियों से केंद्रीय मसलों पर मंथन करते रहे।