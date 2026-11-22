Builder Sandeep Ramtani : भोपाल का बिल्डर संदीप रमतानी और उसकी पत्नी अब पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। संदीप रमतानी एक गमी में भोपाल आया था। पुलिस ने दंपत्ति को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।रविवार को पुलिस सुबह से ही संदीप रमतानी और उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है। दंपत्ति को कोर्ट ने 23 नवंबर तक रिमांड पर दिया है। इस दौरान पुलिस पति—पत्नी से उनकी ठगी के सारे राज उगलवाने की कोशिश करेगी। खास बात यह है कि दंपत्ति की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद कई अन्य प्रभावितों ने भी पुलिस के सामने इनकी ठगी की शिकायतें दर्ज कराईं। हकीकत तो यह है कि बिल्डर संदीप रमतानी अपनी पैसों की हवस में इतना पगला गया था कि उसने अपने संपर्क में आनेवाले हर शख्स से विश्वासघात किया। करोड़ों कमाने के खेल में अपनी पत्नी को भी मोहरा बना लिया। संदीप फरारी में दुबई गया था। वहां ऐश और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए उड़ाए।