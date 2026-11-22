मध्यप्रदेश सरकार राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन कर रही है। इसके अंतर्गत नया सचिवालय बनाया जाएगा। प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों की राह आसान करने अब अलग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय बनाने जा रही है। सीएम मोहन यादव निवेश पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीको दृष्टिगत रखते हुए नए संचालनालय की पहल की गई है। इसका गठन दिसंबर माह में हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) अधिनियम में इसका प्रावधान है। सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों को नए दायित्व दिए जाएंगे। एक प्रमुख अधिकारी रहेगा, इसके साथ जरूरत के अनुसार अन्य अधिकारी, कर्मचारी, परामर्शदाता, विषय-विशेषज्ञ, तकनीकी कार्मिक और सहायक कर्मचारी भी रहेंगे। इससे निवेशकों को कार्यालयों में भटकना भी नहीं पड़ेगा और मप्र में निवेश पर सहूलियत मिलेगी।