इधर, ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। जिस परिवार में छोटे बच्चे हैं उनके साथ बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। बालकनी की रैलिंग पर जाली लगाना अच्छा होता है या रैलिंग को ऊंचा रखा जाना चाहिए। घर के भीतर भी ऐसे नुकीले फर्नीचर नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे या किसी को भी चोट लग सकती है। इसके अलावा घर से वाहन बाहर निकालते समय या रखते समय भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कम हाइट होने के कारण बच्चे नजर नहीं आते हैं और कार चालक के साथ घटना हो सकती है।