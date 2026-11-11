बच्चे खेल-खेल में खोद रहे थे मिट्टी, अचानक निकली दांतों वाली विशाल आकृति; गांव में पूजा शुरू

रायसेन जिले के देवरी क्षेत्र के पतई गांव में नर्मदा नदी के किनारे मिली एक रहस्यमयी पत्थरनुमा आकृति ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बन गई है। दैत्याकार जबड़े जैसी दिखाई देने वाली इस आकृति में कई दांत भी उभरे हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार शाम कुछ बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। इसी दौरान मिट्टी की खुदाई करते समय उन्हें यह अजीबोगरीब आकृति दिखाई दी। पत्थर का काफी हिस्सा जमीन में धंसा हुआ है। इसकी बनावट देखकर ग्रामीण भी हैरान हैं। कुछ लोगों ने इसे अज्ञात देवता का स्वरूप मानकर पूजा-अर्चना शुरू कर दी है।