महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने शिवराज सिंह चौहान का बड़ा प्लान, रायसेन में किया ऐलान

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मध्यप्रदेश में हैं। शुक्रवार को वे रायसेन जिले के ऐतिहासिक ​स्थल सांची पहुंचे। यहां उन्होंने महिला किसानों के साथ पौधा रोपा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिदिन पौधरोपण का संकल्प लिया है। इसी क्रम में आज उन्होंने सांची में पौधा रोपा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि पेड़-पौधे धरती की हरियाली और मानव जीवन की समृद्धि के प्रतीक हैं। उन्होंने महिलाओं को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि इससे धरती को हरा-भरा व सुंदर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान ने पौधरोपण की मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया। इसके अपना नाम रजिस्टर कराने को कहा।