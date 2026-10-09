नाना पाटेकर ने अपने बेटे मल्हार को सबके सामने झुकाया, चौंक उठे थे लोग

Nana Patekar : क्रांतिवीर नाना पाटेकर की अब यादें ही शेष हैं। उनकी मौत से जहां परिजन गमगीन हैं वहीं प्रशंसक भी मायूस हैं। नाना पाटेकर के जाने के बाद फिल्मों में उनके योगदान को याद किया जा रहा है। जहां लोग उनकी शानदार अदाकारी की चर्चा कर रहे हैं वहीं समाजसेवा के कार्यों की मिसाल भी दी जा रही है। नाना पाटेकर व्यक्तिगत रूप से न केवल खुद सीधा सादा जीवन जीते थे बल्कि अपने परिजनों को इसके लिए प्रेरित किया करते थे। वे प्रकाश झा की फिल्म राजनीति की शूटिंग करने भोपाल आए थे। तब नाना पाटेकर यहां अनेक दिन रहे। शुक्रवार को भी शहर में उनके अनेक किस्से कहे सुनाए जा रहे हैं। नाना पाटेकर ने एक बार अपने बेटे मल्हार को अपने एक दोस्त के चरणों में झुकने को कहा। उन्होंने भी बिना कुछ सवाल उठाए अपने पिता के आदेश का पालन किया।