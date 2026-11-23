Bhopal news: अपराधी हत्या करने के बाद सबूत मिटाने और पुलिस से बचने के लिए ज्यादातर केस में मोबाइल बदल देते हैं या फिर उसमें दूसरी सिम लगा लेते हैं, लेकिन यही मोबाइल हत्याकांड का खुलासा करने का माध्यम बन जाता है। वर्ष 2026 से लेकर पिछले कुछ वर्षों में हुए अंधे कत्ल के खुलासों में मोबाइल सर्विलांस सहित साइबर सेल मददगार बन रहा है। कहीं मृत आरोपी के फोन की कॉल डिटेल से हत्या की साजिश का पता चला तो कहीं एक महीने बाद चालू हुए मोबाइल ने पुलिस को हत्यारे तक पहुंचा दिया। वहीं, कई साल बीत जाने के बाद कंडम मोबाइल ने हत्या का राज खोल दिया है। सीडीआर, टावर डंप, लाइव लोकेशन और आइएमईआइ ट्रैकिंग से की मदद से वारदात के समय संदिग्धों की गतिविधियों और उनके आपसी संपकों की कड़ियां जोड़कर खुलासा करती है।