केंद्र सरकार 2027 के लिए पहले ही अवकाश कैलेंडर घोषित कर चुकी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश तय किए गए हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को निर्बंधित अवकाश के तहत अपने पसंदीदा दो दिनों की छुट्टी भी देगी। इस कैलेंडर में केंद्रीय कार्यालयों में गणतंत्र दिवस से लेकर क्रिसमस तक राष्ट्रीय पर्वों, विभिन्न धर्मों और समुदायों के त्योहारों को शामिल करते हुए अनिवार्य अवकाश दिए गए हैं। ईद-उल-फितर, बकरीद और मुहर्रम जैसे त्योहारों के अवकाश आवश्यकतानुसार बदले जा सकेंगे।