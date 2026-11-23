Holiday सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)
Holidays 2027 : मध्यप्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की 2027 में खासी मौज रहेगी। नए साल में उन्हें खूब छुट्टियां मिलेंगी। हाल ये है कि सालभर में केवल 244 दिन ही ऑफिस खुले रहेंगे। बाकी दिन सार्वजनिक और सामान्य छुट्टियां रहेंगी। साल 2027 के लिए मध्यप्रदेश सरकार के अवकाश के दिनों का प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसे मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक 2027 में राज्य के सरकारी अमले को कुल 121 दिन का अवकाश मिलेगा। इस प्रकार प्रदेश के सरकारी ऑफिस साल के 365 दिनों में से महज 244 दिन ही खुले रहेंगे। साल के 12 महीनों में से कर्मचारियों, अधिकारियों के करीब 4 माह तो छुट्टियों में ही बीत जाएंगे।
2027 में इस साल 2026 की तुलना में 3 सार्वजनिक अवकाश कम होंगे। प्रमुख राष्ट्रीय पर्व और त्योहार रविवार के दिन पड़ने के कारण यह अवकाश घट रहे हैं।
मध्यप्रदेश में 5-डे वर्किंग सिस्टम लागू है। इसके अंतर्गत सरकारी ऑफिसों में सोमवार से शुक्रवार तक काम होता है। सप्ताह के शेष 2 दिन शनिवार और रविवार को अवकाश रखा जाता है।
केंद्र सरकार 2027 के लिए पहले ही अवकाश कैलेंडर घोषित कर चुकी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश तय किए गए हैं। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को निर्बंधित अवकाश के तहत अपने पसंदीदा दो दिनों की छुट्टी भी देगी। इस कैलेंडर में केंद्रीय कार्यालयों में गणतंत्र दिवस से लेकर क्रिसमस तक राष्ट्रीय पर्वों, विभिन्न धर्मों और समुदायों के त्योहारों को शामिल करते हुए अनिवार्य अवकाश दिए गए हैं। ईद-उल-फितर, बकरीद और मुहर्रम जैसे त्योहारों के अवकाश आवश्यकतानुसार बदले जा सकेंगे।
नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश पर सार्वजनिक छुट्टी पड़ने पर उसकी जगह कोई और दिन अवकाश नहीं दिया जा सकता। इधर बैंकों के अवकाश के नियम अलग होते हैं। बैंक की छुट्टियां वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशों के अनुसार घोषित की जाती हैं।
बैंक के साथ ही स्कूल के अवकाश भी राज्य सरकार की सूची से अलग होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अपनी अवकाश सूचियां खुद जारी करता है। चार अवकाश एक दिन खिसक सकते हैं: ईद-उल-फ़ित्र, ईद-उल-ज़ुहा, मुहर्रम और मिलाद-उन-नबी। इन पर्वों के अवकाश चांद दिखने पर निर्भर होते हैं।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़