परिजनों के मुताबिक, पुलिस ने सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे हादसे की सूचना दी। इसके बाद परिवार के लोग घटनास्थल और जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों और मृतकों को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राजू तिवारी का उपचार शुरू किया। तीनों शव जिला अस्पताल की मर्चुरी में रखवाए गए हैं। पुलिस सहायता केंद्र में परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के साथ पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।