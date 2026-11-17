टक्कर इतनी भीषण थी कि, बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में खुमान सिंह, उनके 4 साल के बेटे ऋषि सिंह और दूसरी बाइक पर सवार हीरा सिंह गोंड़ की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में खुमान सिंह की पत्नी ज्योति, 7 वर्षीय बेटा रितिक और दूसरी बाइक पर सवार अंतराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, ढाई वर्षीय बच्चा अंश सुरक्षित रहा। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी एम्बुलेंस को दी, लेकिन काफी देर तक एम्बुलेंस के न पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही निजी वाहनों की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया।