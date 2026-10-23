बेगमगंज में भीषण सड़क हादसा, डंपर की चपेट में आई स्पोर्ट्स बाइक, दो युवकों की मौके पर मौत

बताया जा रहा है कि, दोनों बाइक सवार स्पोर्ट्स बाइक क्रमांक एमपी 05 एमई 5436 पर सवार थे। इसी दौरान भोपाल की ओर जा रहे दो डंपरों के बीच उनकी बाइक आ गई। अचानक हुई टक्कर के बाद दोनों बाइक सवार डंपर के दाहिने तरफ के पहियों की चपेट में आ गए। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, एक युवक का सिर पहिए के नीचे आने से पूरी तरह कुचल गया है। जबकि दूसरे को भी गंभीर चोटें लगीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।