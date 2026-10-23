नवजात को लावारिस छोड़ने वाली युवती और उसकी मां पकड़ाई, हरदा पुलिस को बताई पूरी कहानी

Harda News :मध्य प्रदेश के हरदा जिला अस्पताल के सामने चिकमंगलूर चौराहे के पास गुरुवार शाम एक नवजात बच्ची को सड़क किनारे लावारिस छोड़ने वाली युवती को उसकी मां के साथ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि, नवजात की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और बच्ची को सुरक्षित उठाकर जिला अस्पताल के बच्चों के आईसीयू में भर्ती करा दिया था। पुलिस ने अस्पताल परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें एक युवती और उसकी मां नवजात बच्ची को सड़क किनारे छोड़ते हुए नजर आई थी। फिलहाल, पुलिस मामले में जांच कर रही है।