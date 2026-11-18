मामले की जानकारी देते हुए ग्राम गोदड़ी में रहने वाले मोहन यादव ने बताया कि, उनका भाई राकेश यादव मिस्त्री का काम करता था। मंगलवार को वो घर से काम के लिए निकले थे। वापस लौटने के दौरान उनकी बहन के जेठ लालसिंह यदुवंशी और उसके बेटे जितेंद्र ने उनके भाई राकेश पर पीछे से दराती से उनपर एकाएक हमले कर दिये। घटना की जानकारी लगते ही वे मौके पर पहुंचे और एंबुलेंस को सूचना दी। लेकिन आधे घंटे एंबुलेंस भी मौके पर नहीं पहुंची। इसपर वो निजी वाहन से राकेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राकेश 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, जिनके एक बेटा व एक बेटी है। भाई की मौत के बाद परिवार का बुरा हाल है।