सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन, हरदा में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग निलंबित

CM Mohan Yadav Suspends Harda Officer: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा में समाधान ऑनलाइन में जनसमस्याओं के निराकरण की समीक्षा करते हुए पांच आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान रसोई कार्य करने वाली महिला कर्मचारी का वेतन दस महीने से लंबित होने की शिकायत मिलने पर सीएम मोहन यादव ने तुरंत आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर को निलंबित करने के निर्देश दिए।