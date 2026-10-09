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हरदा

सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन, हरदा में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग निलंबित

CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन में सुनी समस्याएं, 10 महीने से अधिक समय तक मानदेय भुगतान लंबित होने पर जिला संयोजक को निलंबित किया।
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हरदा

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Shailendra Sharma

Oct 09, 2026

cm mohan yadav harda

cm mohan yadav suspends harda district tribal welfare officer, सीएम मोहन यादव समस्याएं सुनते हुए (Source-MP Jansampark)

CM Mohan Yadav Suspends Harda Officer: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरदा में समाधान ऑनलाइन में जनसमस्याओं के निराकरण की समीक्षा करते हुए पांच आवेदकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान रसोई कार्य करने वाली महिला कर्मचारी का वेतन दस महीने से लंबित होने की शिकायत मिलने पर सीएम मोहन यादव ने तुरंत आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक प्रमोद माथुर को निलंबित करने के निर्देश दिए।

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Updated on:

09 Oct 2026 07:50 pm

Published on:

09 Oct 2026 07:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन, हरदा में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग निलंबित

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