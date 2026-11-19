जानकारी के मुताबिक शिवानी की शादी साल 2019 में फुलड़ी गांव में रहने वाले राकेश सिंह चौहान के साथ हुई थी। पति राकेश सिंह ने पुलिस को बताया है कि 13 नवंबर को शिवानी घर से मायके जाने का कहकर निकली थी। वो अपना मोबाइल भी ससुराल में ही छोड़कर गई थी, जब वो काफी वक्त बाद तक मायके नहीं पहुंची तो उसकी हर जगह तलाश की। कहीं पता न चलने पर पुलिस में शिवानी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुरुवार को ही शिवानी का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव मायके व ससुराल पक्ष के लोगों को सौंप दिया। शिवानी की मौत के बाद उसके ससुराल और मायके पक्ष में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है।