जानकारी के अनुसार हरियाणा के नारनौल के रहने वाले व्यापारी जितिन गुप्ता (38), अपनी पत्नी नैना, 4 साल की बेटी और साली नेहा व नेहा के पति राहुल के साथ 17 नवंबर को नारनौल से इनोवा कार से महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन के लिए रवाना हुए थे। सफर के दौरान मंदिर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के चुकनी गांव के पास इनोवा गाड़ी के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए ड्राइवर रवि ने कार को मोड़ा और इससे कार अनियंत्रित होकर रोड पर बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद कार सवार सभी लोग दुर्घटनाग्रस्त कार में फंस गए थे जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।