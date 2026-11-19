haryana businessman dies accident, दुर्घटनाग्रस्त इनोवा व मृतक व्यापारी जितिन गुप्ता की पुरानी तस्वीर (Source-Patrika)
Mandsaur Road Accident: मध्यप्रदेश के मंदसौर में गुरुवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा के व्यापारी की मौत हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार तीन अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें कोटा रेफर किया गया है। हरियाणा के व्यापारी परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे थे इसी दौरान रास्ते में उनकी इनोवा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मंदसौर पुलिस ने व्यापारी के हरियाणा में रहने वाले परिजनों को दे दी है जिसके बाद परिवार के सदस्य मंदसौर के लिए रवाना हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार हरियाणा के नारनौल के रहने वाले व्यापारी जितिन गुप्ता (38), अपनी पत्नी नैना, 4 साल की बेटी और साली नेहा व नेहा के पति राहुल के साथ 17 नवंबर को नारनौल से इनोवा कार से महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन के लिए रवाना हुए थे। सफर के दौरान मंदिर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के चुकनी गांव के पास इनोवा गाड़ी के सामने अचानक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के लिए ड्राइवर रवि ने कार को मोड़ा और इससे कार अनियंत्रित होकर रोड पर बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसे के बाद कार सवार सभी लोग दुर्घटनाग्रस्त कार में फंस गए थे जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।
हादसे के कार सवार सभी लोगों को घायल हालत में गरोठ के अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने जितिन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। वहीं कार सवार रवि, नेहा और राहुल को चोटें आने के कारण बेहतर इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया है। सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त इनोवा को सड़क से हटाकर साइड में कराया और हादसे की जानकारी जुटाई।
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