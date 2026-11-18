इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि गांधी सागर डैम का निर्माण आजादी के तुरंत बाद हुआ था। उस समय इस जलराशि के आधार पर बिजली उत्पादन की एक बड़ी परियोजना शुरू की गई थी। हालांकि, इसके बाद काफी लंबा समय बीत गया। अब हमारी सरकार के गठन के साथ ही इस जलराशि का बेहतर उपयोग करने के लिए पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना की नई तकनीक पर काम शुरू किया गया है। गांधीसागर पंप्ड स्टोरेज परियोजना एक नई तकनीक और नया तरीका है, जिससे बिजली का उत्पादन 20 गुना ज्यादा बढ़ेगा। पानी की एक बूंद भी बेकार नहीं जाएगी। दो जलाशय पानी के उसी स्टोरेज से बार-बार बिजली बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश तो लाभांवित होगा ही, साथ ही हम देश में भी बिजली उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। चीते और गिद्ध सहित सभी वन्यजीवों के लिए यह स्वर्ग जैसा स्थान है।