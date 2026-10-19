72 दिन बालाघाट रहे कुमार सत्यम ने हरदा आते ही अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

बालाघाट में 147वें कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग देने वाले सत्यम ने सभी विभागों को सख्त लहजे में कह दिया था कि अब बदलाव जरूरी है। लेकिन, 72वें दिनों में ही वे खुद ही बदल गए। बालाघाट में उन्होंने 1 अगस्त को ज्वाइन किया था और 14 अक्टूबर को उनका तबादला हो गया। इतने कम समय में ही बालाघाट से हटाने के पीछे कहा जा रहा है कि बालाघाट के आदिवसी अंचलों में पिछले कुछ दिनों में महामारी का प्रकोप रहा है। इस दौरान एक के बाद एक कई बच्चों की मौत भी हो गई थी। जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी आदिवासी क्षेत्रों का दौरा कर सरकार को घेरा था। सत्यम के बारे में यही कहा जा रहा है कि वे एक के बाद एक हुई मौतों के मामले को संभाल नहीं पाए।