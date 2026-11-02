2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हरदा

खातेगांव TI हत्याकांड पर बड़ा एक्शन, हरदा से तार जुड़ने के बाद शराब ठेकेदार पर बड़ा एक्शन

Khategaon TI Murder Case : खातेगांव टीआई दिलीप पूरी हत्याकांड के मामले के तार हरदा जिले के टिमरनी से जुड़ने के बाद एक्शन मोड में आए प्रशासन ने टिमरनी में शराब ठेकेदार पातेंद्र जायसवाल के नाम से संचालित 3 लाइसेंसी दुकानों को सील कर दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

हरदा

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 2 Nov 2026, 5:33 PM IST

Khategaon TI Murder Case

मामले में कार्रवाई करती पुलिस (फोटो सोर्स: Patrika)

Harda News :मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पूरी हत्याकांड के मामले के तार हरदा जिले के टिमरनी से जुड़ गए हैं। खुलासे के बाद एक्शन मोड में आए प्रशासन ने अभी अभी बड़ी कार्रवाई करते हुए टिमरनी में शराब दुकानों के स्टॉक की गहन जांच की और शराब ठेकेदार पातेंद्र जायसवाल के नाम से संचालित तीन लाइसेंसी दुकानों को सील कर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ टीआई थाना प्रभारी दिलीप पूरी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करदिया गया है।

सोमवार को एएसपी अमित मिश्रा, तहसीलदार देवशंकर धुर्वे, आबकारी अधिकारी सुनील भोजने समेत भारी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने टिमरनी पहुंचकर मोर्चा संभाला। टीम ने राधाबाई की पुलिया के पास स्थित प्रमुख शराब दुकान सहित अन्य संबंधित दुकानों पर पहुंचकर स्टॉक का मिलान किया और दस्तावेजों की जांच की। इस मामले में पुलिस ने शराब ठेकेदार के मैनेजर भूपेंद्र सिंह राणा को भी पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में ले लिया है, जिससे घटना से जुड़े कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

शराब से भरे ट्रक ने मारी थी टीआई को टक्कर

बताया जा रहा है कि, इंदौर-बैतूल हाईवे पर जिस शराब से भरे ट्रक की चपेट में आने से खातेगांव टीआई दिलीप पूरी की मौत हुई थी, उस ट्रक में शराब टिमरनी की इसी दुकान से लोड किया गया था। हालांकि, पुलिस और आबकारी विभाग इस बात की आधिकारिक पुष्टि करने के लिए स्टॉक रजिस्टर, परिवहन पर्चियों के साथ - साथ अन्य रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रहे हैं।

TI की मौत का हरदा कनेक्शन

प्रशासनिक अमला ये भी पता लगाने में जुटा है कि, ये परिवहन वैध था या इसमें किसी प्रकार की अनियमिताएं बरती जा रही थीं। हरदा कनेक्शन सामने आने के बाद इस दुर्घटना ने एक गंभीर मोड़ ले लिया है, जिस पर शासन स्तर से भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 5:33 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / खातेगांव TI हत्याकांड पर बड़ा एक्शन, हरदा से तार जुड़ने के बाद शराब ठेकेदार पर बड़ा एक्शन

बड़ी खबरें

View All

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

नवजात को लावारिस छोड़ने वाली युवती और उसकी मां पकड़ाई, हरदा पुलिस को बताई पूरी कहानी

Newborn Girl Abandoned Case
हरदा

72 दिन बालाघाट रहे कुमार सत्यम ने हरदा आते ही अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी

harda new collector kumar satyam
हरदा

सीएम मोहन यादव का सख्त एक्शन, हरदा में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग निलंबित

cm mohan yadav harda
हरदा

Harda Road Accident: एक दिन पहले ही खरीदी थी सेकंड हैंड कार, दूसरे दिन दो दोस्तों की मौत

Harda Road Accident
हरदा

harda news : चाचा के घर में दफ़न था 5 साल का बच्चा, रात 2 बजे पुलिस ने निकाला शव

Agra Father Kills 17 Year Old Daughter
हरदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.