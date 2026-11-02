खातेगांव TI हत्याकांड पर बड़ा एक्शन, हरदा से तार जुड़ने के बाद शराब ठेकेदार पर बड़ा एक्शन

Harda News :मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पूरी हत्याकांड के मामले के तार हरदा जिले के टिमरनी से जुड़ गए हैं। खुलासे के बाद एक्शन मोड में आए प्रशासन ने अभी अभी बड़ी कार्रवाई करते हुए टिमरनी में शराब दुकानों के स्टॉक की गहन जांच की और शराब ठेकेदार पातेंद्र जायसवाल के नाम से संचालित तीन लाइसेंसी दुकानों को सील कर दिया है। वहीं, दूसरी तरफ टीआई थाना प्रभारी दिलीप पूरी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करदिया गया है।