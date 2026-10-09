MP OBC Reservation: मध्यप्रदेश में 14% ही रहेगा OBC आरक्षण, जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर लंच के बाद बड़ा फैसला आया है। इससे साल 2019 से जुड़े कई फैसलों पर भी असर पड़ेगा। कोर्ट की लिस्टिंग में शुक्रवार के लिए यह मामला 501 नंबर पर दर्ज था। कोर्ट ने ओबीसी वर्ग के आरक्षण को 14 से 27 फीसदी करने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि मध्यप्रदेश में 14 फीसदी ही आरक्षण लागू रहेगा। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी करने की घोषणा कर लागू भी कर दिया था। इसके बाद यह मामला कोर्ट में चले गया था। कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।