Jabalpur News:मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दो दिनों से लगातार गिरते तापमान के बीच आज कईजगहों पर बादलों ने डेरा जमाया और देखते ही देखते रिमझिम फुहारों का दौर शुरु हो गया। बताया जा रहा है कि, अधिकतर इलाकों में तो हल्की फुहारे ही पड़ीं पर कहीं कहीं तेज बारिश भी दर्ज हुई है। हालांकि, इस बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि, आगामी एक-दो दिन में ये बादल फिर से छट जाएंगे और इसके बाद फिर ठंड का असर बढ़ेगा। नवंबर के आखिरी दिनों में जिलेभर में ठंड के साथ सुहानी धूप से खुशनुमा मौसम देखने को मिलेगा।