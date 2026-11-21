परिजनों के अनुसार, बच्चे के गले में गोप पहनाई गई थी, जिसमें सेफ्टी पिन लगी हुई थी। इसी दौरान गोप बच्चे के मुंह में चली गई और सेफ्टी पिन खुलकर गले तक पहुंच गई। पिन बच्चे के टांसिल के पास फंस गई, जिससे उसकी हालत बिगडऩे लगी। घबराए परिजन बच्चे को लेकर तत्काल शाजापुर जिला अस्पताल पहुंचे और डॉ. जादौन को उसकी स्थिति बताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉ. जादौन ने बिना देर किए दूरबीन की मदद से बच्चे के गले की जांच की। जांच में सेफ्टी पिन टांसिल के पास फंसी हुई दिखाई दी। इसके बाद लेरिंगोस्कोप की सहायता से प्रक्रिया शुरू की गई और करीब 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद पिन को बाहर निकाल लिया गया। पिन निकलते ही बच्चे को राहत मिली और परिजनों ने भी चैन की सांस ली।