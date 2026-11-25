बताया जा रहा है कि, कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से ठंड को मद्देनजर रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने छोटे बच्चों को सुबह की ठंड से राहत देने और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय में बदलाव का फैसला लिया है। हालांकि, ये आदेश कबतक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में आदेश पत्र में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी ये आदेश विभाग द्वारा दिए जाने वाले अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।