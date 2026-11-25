Gwalior News : मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा में रेलवे प्रशासन की सतर्कता से बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि, बुझवार सुबह यहां से गुजर रही हजरत निजामुद्दीन से विशाखा पटनम जाने वाली विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के जनरल कोच के पहियों में अचानक आग लग गई। सबसे पहले रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन ने चिंगारी उठते देखी। इसके बाद तत्काल ही डबरा-ग्वालियर के बीच पड़ने वाले आंतरी स्टेशन पर सूचना दी गई। सूचना मिलते ही ट्रेन को तत्काल अनंत पैठ स्टेशन पर रोका गया और समय रहते फायर इक्विपमेंट की मदद से आग नियंत्रित की गई। इस दौरान ट्रेन आधे घंटे अनंत पैठ स्टेशन पर खड़ी रही। हालात सामान्य होने पर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है।