राकेश जेठीवाल की जीवित अवस्था की तस्वीर (फोटो सोर्स: Patrika)
Dewas News :मध्य प्रदेश के देवास जिले के अंतर्गत आने वाले चंदाना में जहरीली शराब पीने से जारी मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को फिर अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि, 30 वर्षीय राकेश पिता कैलाश जेठीवाल को करीब डेढ़ माह पहले 12 अक्टूबर को गंभीर हालत में अस्पताल में भरती किया गया था। शराब के दुष्प्रभाव के चलते पहले ही युवक की आंखों की रोशनी चली गई थी। वहीं, चिकित्सकों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रही था।
पीड़ित पारिवार का कहना है कि, राकेश ने बीती 12 अक्टूबर को जहरीली शराब का सेवन किया था। शराब पीते ही एकाएक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो उन्हें देवास में इलाज के लिए ले जाया गया। यहां उनकी हालत में कोई सुधार न होने के कारण बेहतर इलाज के लिए इंदौर के अरबिंदो अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें करीब 10 दिन वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा था। उस समय उपचार के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार दिखाई दिया तो अस्पताल की ओर से उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।
परिजनों ने बताया कि जहरीली शराब के दुष्प्रभाव ने राकेश के शरीर को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। प्रारंभिक इलाज के दौरान ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, जिसके चलते उन्हें दिखाई देना बंद हो गया था। यही नहीं, उनकी सुनने की क्षमता भी बेहद कम हो गई थी। गंभीर शारीरिक जटिलताओं के चलते डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें नियमित जांच के लिए लगातार अस्पताल ले जाया जा रहा था।
बुधवार सुबह एक बार फिर राकेश की तबीयत बिगड़ गई। घबराए हुए परिजन, जिनमें उनके बड़े भाई दीपक और मां शामिल थे, उन्हें तत्काल लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
जहरीली शराब का सेवन कर जान गवाने वाले राकेश के परिवार में उनके बुजुर्ग माता - पिता, पत्नी सुनीता दो बेटियां, इनमें 7 साल की माही और 5 साल की हिमांशी है, जबकि एक बेटा शिवाय महज तीन साल का है। इस तरह एक गलती और हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। बुजुर्ग माता पिता का अब कोई सहारा नहीं है, बल्कि उनके कांधों पर अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा करने के बाद अब उसके बच्चों के भी भरण पोषण की जिम्मेदारी है। वहीं, इतनी कम उम्र में सुनीता का संसार ही उजड़ गया है। वहीं, मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन की निगरानी में शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, जल्द ही शव को परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।
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