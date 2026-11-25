जहरीली शराब का सेवन कर जान गवाने वाले राकेश के परिवार में उनके बुजुर्ग माता - पिता, पत्नी सुनीता दो बेटियां, इनमें 7 साल की माही और 5 साल की हिमांशी है, जबकि एक बेटा शिवाय महज तीन साल का है। इस तरह एक गलती और हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। बुजुर्ग माता पिता का अब कोई सहारा नहीं है, बल्कि उनके कांधों पर अपने बेटे को पाल पोसकर बड़ा करने के बाद अब उसके बच्चों के भी भरण पोषण की जिम्मेदारी है। वहीं, इतनी कम उम्र में सुनीता का संसार ही उजड़ गया है। वहीं, मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। फिलहाल, पुलिस और प्रशासन की निगरानी में शव का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, जल्द ही शव को परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।