एमपी में सोयाबीन के दामों में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी, 8585 रुपए प्रति क्विंटल पहुंची कीमत

इससे पहले इंदौर में मुहूर्त के सौदों में सोयाबीन के अच्छे भाव मिले थे। लक्ष्मीनगर अनाज मंडी में नई उमंग और व्यापार में सुख समृद्धि की मंगलकामनाओं के साथ दीपावली मुहूर्त सौदे व दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यहां बुधवार को सुबह गणेशजी और महालक्ष्मीजी का पूजन के बाद बैलगाड़ी की पूजा के साथ आतिशबाजी करते हुए समस्त व्यापारी व किसानी नीलाम स्थल पर पहुंचे। वहां व्यापारियों द्वारा मुहूर्त सौदे नीलामी में मुहूर्त में सोयाबीन 8131 रुपए क्विंटल में व्यापारियों द्वारा खरीदा गया। डॉलर चना 9751 व गेहूं 4131 रुपए क्विटल में सौदा हुआ।