Dewas Crime: दिवाली मनाने गांव गया परिवार, पीछे से घर में घुसे तीन चोर; 8 तोला सोना और 75 हजार रुपए चोरी

अश्विन के अनुसार, घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज में तीन संदिग्ध नजर आ रहे हैं। इनमें से एक घर के बाहर खड़ा होकर निगरानी कर रहा था, जबकि दो अंदर घुसकर चोरी कर रहे थे। संदिग्ध करीब डेढ़ घंटे तक घर में रहे। अश्विन ने बताया कि चोर पत्नी का करीब 2 तोले का हार, डेढ़ तोले की सोने की चेन, सोने की चूड़ियां, अंगूठियां और 18 मंगलसूत्र के मोती सहित 8 तोला से ज्यादा सोने के जेवर ले गए है। इसके अलावा 75 हजार रुपए नकद भी चोरी हुए हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।